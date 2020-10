Fußgänger gegen Windschutzscheibe geschleudert

In der Lastenstraße in Klagenfurt war es Mittwochfrüh zu einem Unfall gekommen: Gegen 7 Uhr fuhr ein Klagenfurter (64) in seinem Auto Richtung Norden, gleichzeitig querte ein Fußgänger die Straße - auf dem Schutzweg. Wegen des starken Regens, so der Autolenker später zur Polizei, und des Gegenlichts anderer Fahrzeuge dürfte er den 15-Jährigen nicht gesehen haben.