Lungenkranke wandten sich im Lockdown an Google

Um die Analyse nicht zu verzerren, beschränkten sich die Forscher in ihrer Internetsuche hauptsächlich auf Industrienationen, in denen rund 80 Prozent der Bevölkerung das Internet nutzen, sowie auf Länder, in welchen ähnliche Lockdown-Maßnahmen wie in Österreich umgesetzt wurden. „Bei der Abfrage nach den Themen ,COPD‘ und ,Asthma‘ beobachteten wir einen signifikanten Anstieg der Abfragen von Ende Februar bis Anfang April 2020 im Vergleich zu den Vorjahren“, beschreiben Sahanic und Böhm eine zentrale Erkenntnis.