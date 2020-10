Hanfplantagen im Keller von Polizei sichergestellt

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angeordneten Hausdurchsuchung eines Einfamilienhauses in St. Veit an der Glan, gingen den Suchtgiftbeamten am Dienstag zwei Verdächtige ins Netz. Diese scheinen seit Längerem Cannabis im Keller angebaut und an mehrere Abnehmer verkauft zu haben. Die Ermittlungen laufen.