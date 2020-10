Im Kampf gegen das Ampel-Orange

Am Donnerstag entscheidet sich, ob die Corona-Ampel im Tennengau auch weiterhin Orange leuchtet. Die Infektionszahlen gehen jedenfalls seit mehreren Tagen leicht zurück. In Hallein befinden sich die Schüler von vier Gymnasiumsklassen in Quarantäne. Die Stadt selbst setzt neue Maßnahmen gegen Covid-19.