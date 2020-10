Tennis-Ass Neumayer jagt historische Bestmarke

Ein Viertelfinale bei einem Junioren-Major zu erreichen, gab‘s in Salzburg in der modernen Ära noch nie. Genau die Chance hat der Radstädter Lukas Neumayer bei den Junioren French Open in Paris am Mittwoch. Wenngleich die Vorzeichen unangenehm sind. Sein kommender Gegner bog die Nummer eins der U18-Tennis-Welt...