„Das Dreimäderlhaus“-Neufassung als Uraufführung

Die Neufassung in drei Akten von Angelika Messner mit musikalischer Erweiterung von Ola Rudner offenbarte neue Erkenntnisse über das gesellschaftliche Leben und Liebesleiden Franz Schuberts und wurde von Gregor Horres locker und lebensnah in Szene gesetzt. Die Ausgangssituation: Nicht nur Freund Johann Michael Vogl, sondern auch das schwärmerische Hannerl will Schubert zum Heiraten überreden, dieser will aber lieber seinem Freund Baron Franz von Schober die Treue halten.