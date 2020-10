Auto eines Salzburgers überschlug sich in Bayern

In der Nacht auf Montag ereignete sich um 1.10 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Anger und Piding ein Verkehrsunfall. „Der 64-jährige Autofahrer aus dem Salzburger Land hatte Glück im Unglück und kam mit mittelschweren Verletzungen davon“, so die erste Einschätzung der Rot-Kreuz-Notfallsanitäter.