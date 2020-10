Bauer am Mähdrescher schoss Motorradfahrer ab

Verkehrstafel verstellte die Sicht

Mit dem Mähdrescher eines 82-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land kollidierte schließlich am Sonntagnachmittag ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf. Der Landwirt wollte von der Wallernstraße in Sierning gerade über die B140 zu lenken. Dabei übersah er laut seinen eigenen Angaben den von links auf der B140 kommenden 56-jährigen Motorradlenker. Der 82-Jährige gab an, dass er aufgrund von Verkehrstafeln und auch seiner erhöhten Sitzposition im Mähdrescher den Motorradlenker nicht gesehen habe. Es kam zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge und der Motorradlenker stürzte. Der 56-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Steyr gebracht.