Traditionskonditorei Demel endlich wieder geöffnet

Jetzt war es schließlich am 3. Oktober so weit, wie Aufnahmen, die der „Krone“ zugespielt wurden, nahelegen: Da sind die Tische im und vor dem Lokal wieder gedeckt und Kerzen flackern im abendlichen Dunkel der Wiener Innenstadt. Offizielle Auskunft über die Wiedereröffnung wollte man bei Demel vorerst keine geben. Auf Nachfrage gab sich das Personal am Samstagabend zugeknöpft und verwies auf Dogudans Büro - das allerdings erst wieder am Montag erreichbar ist.