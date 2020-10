Italien: In Hotspot-Region steckten sich 42% an!

In Bergamo wurden sogar die Särge knapp

In der Stadt Bergamo waren im März angesichts der hohen Zahl der an der Lungenkrankheit Covid-19 Verstorbenen sogar die Särge knapp geworden. In der 120.000-Einwohner-Stadt sind pausenlos Transporter der Armee (Bild oben) auf den Straßen unterwegs, um die Särge der Verstorbenen zu Friedhöfen oder zu den Krematorien anderer Regionen zu bringen.