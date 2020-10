Austria träumt von der Rückkehr ins Profigeschäft

Sportlich läuft es für die Violetten heuer wie am Schnürchen. Nach zehn Spieltagen liegt man in der Regionalliga Salzburg auf dem ersten Platz, der Einzug in die Regionalliga West scheint in greifbarer Nähe. „Unsere Kaderdecke ist richtig dünn. Noch sind einige Spiele zu machen und die Konkurrenz um die ersten beiden Plätze in der Liga ist sehr groß“, mahnt der Präsident vor Übermut.