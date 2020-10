14 Kinder und zehn Lehrer in Kärnten coronapositiv

Das sind die Neuinfektionen von Donnerstag: Von insgesamt 19 in Kärnten betreffen drei den Bezirk Hermagor. Dort gibt es jetzt schon 47. Drei kamen in der Stadt Klagenfurt dazu, zwei in der Stadt Villach, drei im Bezirk. In Völkermarkt sind es vier, in Wolfsberg zwei und auch in St. Veit gibt es zwei Neuinfektionen.