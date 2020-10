H&M zu Bußgeld von 35 Millionen Euro verdonnert

Weil in einem ihrer Servicecenter über Jahre hinweg Mitarbeiter systematisch überwacht worden sind, ist gegen die schwedische Modekette H&M jetzt am Deutschlandsitz in Hamburg ein Rekordbußgeld von 35,3 Millionen Euro verhängt worden. Der hamburgische Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar sprach von „einer schweren Missachtung des Beschäftigtendatenschutzes am H&M-Standort Nürnberg.“