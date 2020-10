Eberharter: „Saalbach war ein Traum für mich“

Medaille war klares Ziel

Ich bin mit dem Ziel angereist, eine Medaille zu holen. Einerseits waren die Weltcup-Ergebnisse in dieser Saison ganz gut, anderseits haben wir im Vorfeld viel auf der WM-Strecke trainiert, den Heimvorteil somit richtig ausgenutzt. Die Kurssetzung im Super G war nicht einfach. Genau das haben wir am Zwölferkogel aber oft probieren können. Ich drücke daher Saalbach am Samstag die Daumen, würde 2025 gerne vorbeischauen. Nach Corona dann sicher wieder vor vielen Fans. Wie 1991.