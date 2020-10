Justin Bieber: Süße Liebeserklärung an Hailey

„Glücklich, dein Ehemann zu sein!“

Neben einem Foto, das die frisch Vermählten bei ihrer Trauung zeigt, schrieb der 26-Jährige: „Hailey Bieber. Ich kann mich so glücklich schätzen, dein Ehemann zu sein! Du bringst mir jeden Tag so viel bei und machst mich zu einem so besseren Mann! Ich verspreche dir, dir für den Rest unseres Lebens dabei zu helfen, die Frau zu sein, zu der Gott dich berufen hat.“