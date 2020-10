Besorgnis nach Kündigung

Laut dem Obmann der freiheitlichen Arbeitnehmer, Alexander Reinprecht, ist ein kurz vor der Pensionierung stehender Mitarbeiter der Sicherheitszentrale jetzt gekündigt worden. Der Betriebsrat soll dabei nicht eingebunden gewesen sein. Da die LSZ in die Landesverwaltung integriert werden soll, vermutet Reinprecht, dass es zu einer weiteren Verschlankung kommen könnte. Eine regelrechte „Kündigungswelle“ befürchtet er weiters durch das bevorstehende Aus für die Sicherheitspartner. Das vom damaligen FPÖ-Landesvize Johann Tschürtz ins Leben gerufenen Projekt läuft mit Ende des Jahres aus. „Von einer ursprünglich angedachten Übernahme in das Land will jetzt niemand mehr etwas wissen“, behauptet Reinprecht. Er sieht einen Zusammenhang mit der Abberufung des bisherigen LSZ-Geschäftsführers Christian Spuller. Der blaue Bezirksobmann von Mattersburg war ebenfalls noch unter Tschürtz zum Geschäftsführer bestellt worden. Jetzt hat er vorzeitig die LSZ verlassen.