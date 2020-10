140 Junglehrer starten am neuen Campus ins Studium

„Ich bin so froh, dass das 10-jährige Projekt jetzt fertig ist und Studenten sowie Mitarbeiter bald in die neuen Räumlichkeiten einziehen“, betont Rektorin Elfriede Windischbauer. Standen der PH-Verwaltung und dem Rektorat in den vergangenen Wochen doch nur vier Räume zur Verfügung, da im Ausweichquartier in der Viktor-Kehldorfer-Straße bereits das neue Gebäude der Praxisvolksschule gebaut wird.