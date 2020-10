Burgenland nun an Netzwerk angebunden

Über das Netzwerk HEALIX können Krankenhäuser, Ärzte, Pflegeeinrichtungen oder Gesundheitsinstitute auf Daten von Patienten zugreifen. Abrufbar sind etwa die elektronische Krankenakte ELGA, Untersuchungsergebnisse oder wichtige Informationen zur Krankengeschichte eines Patienten. Damit ein reibungsloser Zugriff funktioniert, braucht es österreichweit Knotenpunkte an denen Daten zusammenlaufen. Dank des Ordensspitals der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ist nun auch das Burgenland Teil der Plattform. In Pandemie-Zeiten hat sich das System bewährt.