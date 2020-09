Armenien meldet türkischen Angriff auf Jet

Im blutigen Konflikt um die Unruheregion Berg-Karabach ist nach armenischen Angaben ein Kampfjet des Typs Suchoi-25 abgeschossen worden. Der Pilot sei dabei getötet worden, teilte die Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums in Eriwan am Dienstag mit. Sie behauptete, dass ein türkisches F-16-Kampfflugzeug am Dienstagvormittag die Maschine abgeschossen hätte. Bereits seit Tagen kursieren unbestätigte Medienberichte, in denen von syrischen Söldnern im Dienste der Türkei die Rede ist.