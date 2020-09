Blümel: „Es darf kein Solo für Ludwig werden“

Eppinger besorgt: „Zahl der aktiven Corona-Fälle verfünffacht“

Alarmierend seien für ihn die aktuellen Corona-Zahlen. So habe sich die Zahl der aktiven Fälle in Wien seit Mitte August verfünffacht, Wien habe nur 20 Prozent der Einwohner, aber rund die Hälfte aller Neuinfektionen. Am Montag sei der Höchststand an belegten Corona-Betten von März in Wien übertroffen worden.