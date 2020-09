Ex-Assistentin wurden „steuerliche Gründe“ genannt

Bereits im Jahr 2014 soll Strache „glaublich“ - so heißt es in der Anordnung - eine Kurznachricht an die ehemalige Assistentin geschrieben haben, in der er sie aufgefordert haben soll, „ab sofort auf alle Rechnungen ,Politisch veranlasst‘ zu schreiben“. In einer zweiten SMS habe er ihr erklärt: „Aus steuerlichen Gründen!“ Was Strache damit genau gemeint haben könnte, geht aus der Aussage allerdings nicht hervor.