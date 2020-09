Strache: Grünes Licht für die Öffnung der Konten

Alle Geldflüsse müssen abgebildet werden

Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, gibt es seitens der Staatsanwaltschaft grünes Licht für die Öffnung der Konten. Sie erteilte bereits entsprechende Anordnungen, sodass Auskunft über Straches Konten gegeben werden muss. In einer der „Krone“ vorliegenden Anordnung vom 12. August wird die Maßnahme damit begründet, dass zu erheben sei, „ob und in welchem Umfang Heinz-Christian Strache tatsächlich von anderer Seite vorfinanzierte private Aufwendungen refundierte. Dazu sind sämtliche betreffenden Geldflüsse von Heinz-Christian Strache im bestmöglichen Umfang abzubilden.“