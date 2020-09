Straches Spesen: Über eine halbe Mio. Euro Schaden

FPÖ ist Privatbeteiligte in Strafverfahren

Die FPÖ selbst wird im Strafverfahren gegen Strache übrigens als Opfer geführt. Die Bundespartei, der Parlamentsklub und die Landesgruppe Wien schlossen sich laut einem der „Krone“ vorliegenden Schreiben eines Anwalts, der die FPÖ vertritt, im Juli dem Strafverfahren als Privatbeteiligte an. In dem Schreiben steht, es könne angenommen werden, dass die Privatbeteiligten „durch die mutmaßlichen Handlungen der Beschuldigten in ihrem Vermögen einen beträchtlichen Schaden erlitten“ hätten. Und: Diese behalten „es sich vor, nach Vorliegen und Einsichtnahme in alle Ermittlungsergebnisse, ihren materiellen Schaden der Höhe nach zu beziffern“.