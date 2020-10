Amelie Tobien: Folk zwischen Dublin und Wien

Fehlt dir diese Art von Kultur in Österreich? Auch die Open-Mic-Nächte und das ungezwungene Musizieren in Pubs, das auf der britischen Insel Usus ist?

Teils teils. Es fällt mir nicht schwer mich wo wohlzufühlen, wenn gewisse Parameter vorhanden sind. Auch in Wien gibt es tolle Lokale, Straßenmusik und die U-Bahn-Stars. Da ist die Stadt supergenial unterwegs, aber natürlich ist ein Teil meines Herzens in Dublin geblieben. Die Leute und die Stadt dort drüben haben mir den Push gegeben mich auf die Straße zu stellen, meine Songs zu spielen und zu schauen, wie viel in meinem Hut zusammenkommt. Ich habe das in Salzburg schon als Teenager gemacht, aber da sind die Gegebenheiten anders. In der Festspielstadt wird man in der Getreidegasse oft vertrieben. (lacht) In Dublin war ich das erste Mal ganz alleine und die Leute freuen sich richtiggehend, wenn man musiziert. Straßenmusik ist dort erwünscht. Sie ist akzeptiert und gehört dazu. Schon der Gang zum Amt, um die Erlaubnis zu kriegen, ist ganz anders als hier. Da fragen dich die Leute sogar, was du für eine Musik machst - in Österreich hat man oft das Gefühl, man würde gegen etwas verstoßen. (lacht)