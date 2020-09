Sorgen über das „fristlose“ Temelín

Fehlende Kontrollmöglichkeiten

Eine Beteiligung der Bevölkerung in Tschechien oder gar in den Nachbarländern, wie Oberösterreich, ist durch die tschechische Atombehörde nicht erfolgt, somit fehlen Kontrollmöglichkeiten durch externe Experten. Kaineder legt den Finger in genau diese Wunde: „Es braucht dringend einheitliche Standards in der EU zur Begrenzung der Laufzeit und damit des steigenden Risikos. Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass sich Europa auf einen schrittweisen Atomausstieg zubewegt, denn Abschaltung ist die einzige Form der Sicherheit bei dieser erwiesenen Hochrisikotechnologie.“