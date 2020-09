Windenergie erhält weiterhin Aufwind

Der Konzern will es aber nicht nur bei den aktuell geplanten Investitionen belassen. Bis 2025 soll über eine halbe Milliarde Euro in den Ausbau erneuerbarer Energien und in Innovations-Projekte fließen. „Damit werden wir die Position als Ökostrom-Pionier in Österreich weiter ausbauen“, erklärte Energie-BurgenlandVorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits.