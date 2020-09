Zadic ortet keine Personalnot in Justizanstalten

Ali H. (38), der 2019 15 Mal auf seine Frau einstach. Imad Al H. (46), der fast zeitgleich Brandanschläge an mehreren Orten in Graz verübte. Sie sind zwei der Schwerverbrecher, die im Juli mit Besteck ein Loch in ihre Zellenwand in Jakomini gruben und flüchten wollten. Der Ausbruchsversuch stand unmittelbar bevor.