Brandstifter wollte erneut aus Gefängnis türmen

Bis zur letzten Ziegelreihe seiner Zelle in der Justizanstalt Graz-Jakomini hatte sich jener Kriminelle, der mehrere Brandanschläge in Graz verübt hatte, bereits mit anderen Häftlingen vorgearbeitet. Nur knapp konnte ein Ausbruch verhindert werden. Nun heuerte er schon wieder Insassen für einen Fluchtversuch an!