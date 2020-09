Nawalnys Wohnung in Moskau beschlagnahmt

Nawalny möchte nach Russland zurückkehren

Die deutsche Bundesregierung sieht es nach Untersuchungen in einem Speziallabor als zweifelsfrei erwiesen an, dass der 44-Jährige mit dem Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurde - Russland wies das vehement zurück. Putin spekulierte sogar über eine Selbstvergiftung seines bekanntesten Kritikers. Nawalny ist erst am Mittwoch aus der Berliner Charitè entlassen worden und beabsichtige, nach Russland zurückzukehren. Er benötige laut einem Vertrauten aber noch mindestens einen Monat, um sich von seiner Vergiftung vollständig zu erholen.