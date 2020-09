Nawalny trank vergiftetes Wasser in Hotelzimmer

Bislang ist man davon ausgegangen, dass Kreml-Kritiker Alexej Nawalny beim Teetrinken am Flughafen von Tomsk vergiftet wurde. Nun hat das Team des 44-Jährigen ein Video auf dessen Instagram-Seite veröffentlicht, das eine andere Verabreichungsform beweisen soll. Die kurze Aufnahme zeigt Mitglieder von Nawalnys Team, die nach Beweisstücken in dem besagten Zimmer suchen. Dort seien auch Plastikflaschen zu sehen, in denen sich vergiftetes Wasser befunden haben soll.