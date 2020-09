Nawalny dankt den „brillanten Ärzten“ in Berlin

Der wegen einer schweren Vergiftung in Berlin behandelte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat auf seiner Instagram-Seite ein neues Bild veröffentlicht, das ihn stehend auf einer Stiege in der Berliner Charité zeigt. Der 44-Jährige dankte in der am Samstag veröffentlichten Nachricht den „brillanten Ärzten“ der Klinik, die ihm aufgrund der Behandlung ermöglicht hätten, wieder an der „modernen Gesellschaft“ teilnehmen zu können.