Fountas: Nächster Flirt aus Deutschland?

Bereits seit Monaten hängt ein möglicher Abgang von Taxiarchis Fountas wie ein Damoklesschwert über Rapid. Zuletzt wurde es etwas ruhiger in dieser Causa, Trainer Didi Kühbauer rechnet auch mit einem Verbleib des Griechen in Hütteldorf. Doch nun kommt neue Bewegung in die Angelegenheit.