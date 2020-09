Grazer Chip macht analoge Uhren smart

Chip macht aus jeder Uhr kontaktloses Zahlungsmittel

Für das Schweizer Unternehmen Winwatch wurde zuletzt mit dem Know-how aus Graz eine Lösung entwickelt, um analoge Armbanduhren mit der smarten Bezahlfunktion auszustatten. Dazu wird der winzige Sicherheitschip des Halbleiterherstellers nahezu unsichtbar in das Saphirglas integriert. Laut dem Grazer Experten Josef Haid ermöglicht der Chip die schnelle und abgesicherte Zahlungstransaktion per Funk in Millisekunden. „Eine schnelle und robuste Verbindung von der Uhr zum Lesegerät an der Kasse ist ausschlaggebend für die Kundenakzeptanz“, erklärte am Mittwoch auch Alex Kalbermatten, CEO von Winwatch. Durch die Integration des Kontaktloschips in das Saphirglas könne „aus jeder Uhr - vom mechanischen Erbstück bis zur metallenen Sportuhr“ ein „kontaktloses Zahlungsmittel“ gemacht werden.