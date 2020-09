BORG Klagenfurt: Schüler und Lehrer in Quarantäne

Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Nachdem sich in Villach zwei Corona-Cluster an Schulen gebildet hatten und in Seeboden eine Klasse der Musikmittelschule wegen eines Covid-Falles gesperrt werden musste, wurde nun auch eine Klasse des Bachmanngymnasiums in Klagenfurt sowie 30 Schüler und fünf Lehrer des BORG in Klagenfurt in Quarantäne geschickt. Das weitere Contact Tracing läuft bereits.