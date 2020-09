100 Schüler kämpften in Kärnten um Plätze in Zug

Weil die morgendliche Zugverbindung von Bleiburg nach Klagenfurt am Dienstag in der Früh nicht wie üblich mit einer Doppelgarnitur geführt wurde, konnten viele Schüler entlang der Strecke nicht zusteigen und blieben am Bahnsteig zurück. Am Bahnhof herrschten Chaos und Gedränge. Besorgte Eltern verurteilen diesen Zwischenfall in Zeiten von Corona aufs Schärfste ...