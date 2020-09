Messerattacke: Verletztes Opfer in Park gefunden

Ein 19 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in Wien-Simmering von einem Unbekannten niedergestochen und schwer verletzt worden. Passanten fanden das Opfer mit mehreren Stichen im Oberkörper in einem Park und verständigten die Einsatzkräfte. Sowohl das Opfer als auch zwei Begleiter waren so stark alkoholisiert, dass sie keine Angaben zum Täter machen konnten.