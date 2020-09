Radfahrer getötet: Bedingte Haft für 27-Jährigen

„Komplett übersehen“

Am ersten Verhandlungstag am 8. Oktober des Vorjahres war der Beschuldigte geständig, bestritt aber die ihm in der Anklage vorgeworfene grobe Fahrlässigkeit. „Ich habe ihn komplett übersehen“, sagte der 27-Jährige damals über den Radfahrer. „Ich habe nur einen Tuscher wahrgenommen und das war‘s“, schilderte der Mann, der an einen Wildunfall geglaubt haben will.