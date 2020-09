Große Suchaktion bei Winklern: Jäger tot

Ein 70-jähriger, ehemaliger Jäger aus Rangersdorf wird seit Montag vermisst. Der Mann war am Montag zu einer Wanderung im Bereich zwischen Stiefelbergerhütte und Rangersdorf unterwegs und ist seitdem verschwunden. Die Bergrettung Winklern hat die ganze Nacht bis 3 Uhr früh in hochalpinem Gelände gesucht. Seit den frühen Morgenstunden ging die Suchaktion weiter, welche mit dem Fund des verstorbenen Jägers am frühen Nachmittag endete.