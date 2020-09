Nintendo-Ikone feiert ihren 35. Geburtstag

Er war Dauergast in so manchem Kinderzimmer und ist auch heute noch quietschfidel: Nintendos berühmter Videospielstar Mario wird am 13. September 35 Jahre jung. Ein Ende des Erfolgs ist nicht in Sicht: Junge - und junggebliebene - Fans dürfen sich auf ein neues Abenteuer des berühmtesten italienischen Klempners der Welt freuen, LEGO-Freunde auf eine eigene „Super Mario“-Produktlinie.