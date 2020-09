Corona-Cluster in Hotel: Fünf Infizierte

Hotel-Mitarbeiter mit Corona infiziert

Seit Samstag gibt es Gewissheit: Fünf Mitarbeiter haben sich bei dem Gast mit dem Virus angesteckt. Sie sind bereits in Quarantäne. Aus diesem Grund wurde der Betrieb am Sonntag vorsorglich eingestellt. So soll „das Risiko für unsere Gäste und Mitarbeiter“ minimiert werden, informieren die Inhaber. Und weiter: „Das Hotel geht aufgrund der Erfahrungen der letzten Tage nicht davon aus, dass Gäste dem Risiko einer Infektion ausgesetzt waren.“ Sollten sich Gäste jedoch unwohl fühlen, sollen sie sich bei der Gesundheitshotline 1450 melden. Wann das Hotel den Betrieb wieder aufnehmen kann, ist noch unklar.