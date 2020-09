Aktuelle Zahlen: 14 neue Corona-Fälle in Kärnten

Drei Urlauber in Kärnten abgesondert

Bei neun der 14 neuen Fällen handelt es sich um Kontaltpersonen der Kategorie 1 von bereits bestätigten Infizierten - drei davon sind Urlauber aus Oberösterreich, die sich in anderen Bundesländern angesteckt haben und derzeit im Bezirk Spittal an der Drau häuslich abgesondert sind. Nachdem sie die Quarantäne abgeschlossen haben, dürfen sie in ihre Heimatbundesländer zurückkehren. Diese absolvieren sie in einem Apartmenthaus, dort werden sie auch mit Lebensmitteln versorgt.