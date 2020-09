„Weil die Wolfurter meine Familie sind“

Seit zwei Wochen läuft bei Wolfurts Herren die Vorbereitung für die neue, am 26. September mit dem Auswärtsmatch in Korneuburg startende, Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga. Mit dabei: ein alter Bekannter. Jaroslaw Pizunski, bereits von 2017 bis 2019 Coach der Wolfurter, ist nach einem Jahr zurück. „Als ich nach Polen zurück gegangen bin, habe ich schnell gespürt, dass mein Job in Wolfurt noch nicht erledigt war“, gesteht der 33-Jährige.