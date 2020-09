Bundesregierung muss mehr Gefühl zeigen!

Erster ernsthafter Streit in der Koalition

In der türkis-grünen Koalition ist nun angesichts des Elends der Flüchtlingskinder der erste ernsthafte Streit ausgebrochen. Die Grünen wollen sich an der Aufnahme von unbegleiteten Minderjährigen beteiligen, die ÖVP hingegen bleibt bei ihrem strikten Nein. Das Bundeskanzleramt verweist darauf, dass Österreich in den letzten fünf Jahren sehr viele Menschen aufgenommen habe, allein dieses Jahr bereits 3700 Kinder.