Brand in Moria: ÖVP bleibt bei striktem Nein

Die ÖVP bleibt trotz des verheerenden Brandes im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Ägäis-Insel Lesbos bei ihrer Linie und lehnt die Aufnahme von Migranten aus Griechenland weiterhin strikt ab. Österreich will Griechenland aber vor Ort mit allen Mitteln unterstützen, wie die Minister Karl Nehammer und Alexander Schallenberg (beide ÖVP) vor dem Ministerrat am Mittwoch sagten. Hilfsaktionen seien bereits eingeleitet worden, Griechenland erwarte auch gar nicht, dass Österreich Migranten aufnehme. Jenen, die das Feuer in dem Lager gelegt und damit Leben gefährdet haben, richtete der Innenminister aus: „Gewaltbereite Migranten haben kein Recht auf Asyl in Europa.“