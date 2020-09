Krebs-Drama um Golf-Enfant-Terrible Daly

Daly hatte sich mit zahlreichen Eskapaden zum „Enfant terrible“ des Golfsports gemacht. 1991 gewann der Kettenraucher und Alkoholiker, der zwischendurch auch der Spielsucht verfallen war, auf sensationelle Weise trotzdem die US PGA Championship und vier Jahre später das British Open in St. Andrews. 2011 spielte Daly auch bei den Austrian Open in Atzenbrugg und wurde dort nach einem Schlägerwurf prompt disqualifiziert.