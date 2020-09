Ein „Wow-Effekt“ wäre für geplante TU Linz nötig

„Krone“: Die Ankündigung der Digital-Uni war ja relativ dürftig.

Christoph Leitl: Aber es ist eine tolle Idee! Eine Riesenchance für den Standort Oberösterreich. Und zu allen, die Bedenken haben, sage ich: Sie machen sich nur dann zu Recht Sorgen, wenn es einfach nur „more of the same“ gibt. Daher: Wo ist der Wow-Effekt da drinnen? Etwas, was es in Österreich noch nicht gibt.