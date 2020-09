Tierischer Einsatz für FF: Schlange geborgen

Die FF Millstatt wurde am Dienstag gegen 11 Uhr mittels stillem Alarm unter dem Stichwort „T1, Tier in Notlage klein“ alarmiert. Im Heizkeller eines Hotelbetriebes hatte es sich eine Schlange gemütlich gemacht. Nach längerer Suche und Abbau eines Technikschrankes konnte das Tier schließlich gefunden und eingefangen werden. Die Äskulapnatter wurde anschließend unverletzt in freier Natur wieder ausgesetzt.