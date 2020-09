Absage zur Aufnahme von Flüchtlingskindern in Wien

Die drei Parteien fordern mit dem Antrag die Bundesregierung auf, „sich am EU-Programm zu beteiligen und die ausreichenden Kapazitäten für die Aufnahme von 100 schutzbedürftigen Kindern in Wien aufzuzeigen“. Dass das so nicht kommen wird, war klar – warum das so ist, kommentierte am Dienstag Finanzminister und ÖVP-Spitzenkandidat für die Wahl am 11. Oktober so: „Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen, und die falsch verstandene Willkommenskultur muss in Wien ein Ende haben!“