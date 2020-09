„Türkei nutzt Migranten als Waffe gegen Europa“

„Der Preis für einen weiteren Lockdown wäre zu hoch“, meint Jansa und sprach damit einen wesentlichen Wirtschaftszweig in Slowenien an. So habe das Land auch während der Pandemie seine Industrie am Laufen gehalten. Wenn aber Lieferketten unterbrochen werden, habe das enorme Auswirkungen auf alle Beteiligten, so der Ministerpräsident.