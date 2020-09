Todesdrama am Schulweg: „Sophie ist immer da“

„Sophie ist jeden Tag da, auch wenn sie vor eineinhalb Jahren gestorben ist“ - in ihrer Wohnung in Feldkirchen bei Mattighofen in Oberösterreich ist ihre Mutter Sabine Öller von Bildern ihrer Tochter umgeben, die im März des Vorjahres bei einem Schulwegunfall ums Leben kam. Und wenn am 14. September in Oberösterreich der Unterricht nach den Sommerferien wieder beginnt, wünschen sich alle Eltern, dass ihren Töchtern und Söhnen so ein tragisches Schicksal niemals passieren wird. Traurige Bilanz im Jahr 2019: vier getötete Kinder und 510 Unfälle mit Verletzten auf Schulwegen in Österreich.